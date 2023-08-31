«Марсель» отдал 29-летнего левого защитника Жордана Амави в аренду другому клубу Лиги 1 – «Бресту». Игрока уже представила пресс-служба его новой команды.

Воспитанник «Ниццы» Амави является игроком «Марселя» с 2017 года. В сезоне-2021/22 выступал за родной клуб в рамках аренды, а прошлый сезон провёл в аренде в клубе испанской Ла Лиги – «Хетафе». Всего в минувшем сезоне француз сенегальского происхождения записал себе в актив шесть официальных матчей за клуб из пригорода Мадрида во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает новичка «Бреста» в 2 млн евро.