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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» отдал Амави в аренду «Бресту» официально

31 Августа 2023 • 18:59 Комментировать
Брест
...
Ренн
1 3.40 X 3.65 2 2.15
02.09 18:00

«Марсель» отдал 29-летнего левого защитника Жордана Амави в аренду другому клубу Лиги 1 – «Бресту». Игрока уже представила пресс-служба его новой команды.

Воспитанник «Ниццы» Амави является игроком «Марселя» с 2017 года. В сезоне-2021/22 выступал за родной клуб в рамках аренды, а прошлый сезон провёл в аренде в клубе испанской Ла Лиги – «Хетафе». Всего в минувшем сезоне француз сенегальского происхождения записал себе в актив шесть официальных матчей за клуб из пригорода Мадрида во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает новичка «Бреста» в 2 млн евро.

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Марсель Брест Жордан Амави трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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