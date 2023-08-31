​Мбаппе, Гризманн и Жиру попали в состав сборной Франции

В сентябре сборная Франции проведёт два матча – против Ирландии (отбор на Евро-2024) и против Германии (товарищеский матч). Рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам решил вызвать в команду таких игроков:

Ареола, Меньян, Самба – Дисаси, Тео Эрнандес, Люка Эрнандес, Конате, Кунде, Павар, Салиба, Упамекано – Камавинга, Юссуф Фофана, Бубакар Камара, Рабио, Тчуамени – Коман, Дембеле, Жиру, Гризманн, Коло-Муани, Мбаппе, Маркус Тюрам.

Отметим, что в отборе на чемпионат Европы 2024 года сборная Франции выиграла все четыре прошедших матча. Континентальный футбольный форум пройдёт в Германии.