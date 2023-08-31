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Чемпионат Франции. Лига 1

Баркола прибыл в Париж и готов пройти медосмотр

31 Августа 2023 • 10:01 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
03.09 21:45

Полузащитник «Лиона» Брэдли Баркола приближается к трансферу в «ПСЖ». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, французский футболист прибыл в Париж и уже готов пройти медосмотр.

Напомним, Баркола ранее был интересен лондонскому «Челси», но гонку за полузащитником выиграл «ПСЖ», который смог удовлетворить финансовые запросы «Лиона».

Баркола в прошлом сезоне был одним из лучших футболистов чемпионата Франции. Полузащитник записал на свой актив 5 голов и 9 результативных передач. Сумма трансфера Брэдли в «ПСЖ» составит 45 миллионов евро, но с учётом бонусов стоимость может вырасти до 50 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Брэдли Баркола
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ЛИОН ПСЖ
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