Баркола прибыл в Париж и готов пройти медосмотр

Полузащитник «Лиона» Брэдли Баркола приближается к трансферу в «ПСЖ». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, французский футболист прибыл в Париж и уже готов пройти медосмотр.

Напомним, Баркола ранее был интересен лондонскому «Челси», но гонку за полузащитником выиграл «ПСЖ», который смог удовлетворить финансовые запросы «Лиона».

Баркола в прошлом сезоне был одним из лучших футболистов чемпионата Франции. Полузащитник записал на свой актив 5 голов и 9 результативных передач. Сумма трансфера Брэдли в «ПСЖ» составит 45 миллионов евро, но с учётом бонусов стоимость может вырасти до 50 миллионов.