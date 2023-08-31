Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Шок для «Реала»: Мбаппе согласовал новый контракт с «ПСЖ»

31 Августа 2023 • 07:34 Комментировать

Звездный форвард Килиан Мбаппе готов рассмотреть вариант пролонгации сотрудничества с «ПСЖ». Об этом посредством социальных сетей сообщает инсайдер Марко Контерио.

Как стало известно журналисту, стороны обсудили этот вопрос и предварительно согласовали новый контракт до 2026 года. В этом договоре будут прописаны отступные, размер которых не уточняется. Клаузулу можно будет активировать с лета 2024 года.

Ранее в прессе сообщалось, что Мбаппе наотрез отказывается продлевать контракт с парижанами. Из-за этого 24-летнего нападающего на некоторое время отстранили от работы с первой командой.

Срок действующего соглашения Килиана с парижанами истекает по окончании сезона-2023/2024.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
07:34 · Франция. Лига 1
Мбаппе согласовал новый контракт с «ПСЖ»
02:32 · Франция. Лига 1
Экс-вратарь сборной Италии Сиригу перейдёт в клуб Лиги 1 слухи
30 Августа
23:18 · Франция. Лига 1
Джеррард хочет видеть Вейналдума в «Аль-Иттифаке»
22:43 · Франция. Лига 1
Романо: Баркола переходит в «ПСЖ»
22:02 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» и «Лион» согласовали трансфер Баркола
21:14 · Франция. Лига 1
Романо: «Аль-Араби» и «ПСЖ» почти согласовали трансфер Верратти, сам игрок ещё не дал ответ»
21:12 · Россия. Премьер-лига
​«Лион» не купит Фомина у «Динамо»
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пытался подписать Баркола, но игрок предпочёл «ПСЖ»
20:16 · Англия. Премьер-лига
​Балогун сменил «Арсенал» на «Монако» 1 официально
19:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Кейта Бальде рассказал, может ли игрок перейти в «Лилль»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Кейта Бальде может перейти в «Лилль» слухи
18:55 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» предложил 45 млн евро за форварда «Лиона»
17:46 · Италия. Серия А
«Лион» пытается переманить игрока из «Милана»
17:20 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о Фомине и Денисове: «Те, кто готов уехать в Европу, вызывают у меня уважение»
15:59 · Россия. Премьер-лига
​Салихова: «Через пару лет европейские клубы не будут обращать внимание на показатели россиян» 2
Все новости
Рекомендуем