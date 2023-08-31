Шок для «Реала»: Мбаппе согласовал новый контракт с «ПСЖ»

Звездный форвард Килиан Мбаппе готов рассмотреть вариант пролонгации сотрудничества с «ПСЖ». Об этом посредством социальных сетей сообщает инсайдер Марко Контерио.

Как стало известно журналисту, стороны обсудили этот вопрос и предварительно согласовали новый контракт до 2026 года. В этом договоре будут прописаны отступные, размер которых не уточняется. Клаузулу можно будет активировать с лета 2024 года.

Ранее в прессе сообщалось, что Мбаппе наотрез отказывается продлевать контракт с парижанами. Из-за этого 24-летнего нападающего на некоторое время отстранили от работы с первой командой.

Срок действующего соглашения Килиана с парижанами истекает по окончании сезона-2023/2024.