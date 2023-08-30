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Чемпионат Франции. Лига 1

Джеррард хочет видеть Вейналдума в «Аль-Иттифаке»

30 Августа 2023 • 23:18 Комментировать
Аль-Иттифак
...
Дамак
02.09 21:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдум заинтересовал «Аль-Иттифак».

32-летний игрок вернулся после аренды в «Роме», но не рассматривается наставником Луисом Энрике в числе кандидатов на место в основном составе. По заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, на Вейналдума нацелился «Аль-Иттифак». «ПСЖ» готов одобрить продажу, судьба сделки зависит от самого хавбека. Отмечается, что в приглашении экс-футболиста «Ливерпуля» заинтересован лично Стивен Джеррард, с недавних пор возглавляющий саудовский коллектив.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Джорджиньо Вейналдума – 8 млн евро. Его действующий контракт истекает в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023
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