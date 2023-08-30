Джеррард хочет видеть Вейналдума в «Аль-Иттифаке»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдум заинтересовал «Аль-Иттифак».

32-летний игрок вернулся после аренды в «Роме», но не рассматривается наставником Луисом Энрике в числе кандидатов на место в основном составе. По заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, на Вейналдума нацелился «Аль-Иттифак». «ПСЖ» готов одобрить продажу, судьба сделки зависит от самого хавбека. Отмечается, что в приглашении экс-футболиста «Ливерпуля» заинтересован лично Стивен Джеррард, с недавних пор возглавляющий саудовский коллектив.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Джорджиньо Вейналдума – 8 млн евро. Его действующий контракт истекает в 2024 году.