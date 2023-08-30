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Чемпионат Франции. Лига 1

Романо: Баркола переходит в «ПСЖ»

30 Августа 2023 • 22:43 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
03.09 21:45

Руководство «ПСЖ» согласовало переход нападающего «Лиона» Брэдли Баркола. Сделку подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, один из лучших талантов французского футбола, которого всё лето вёл спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш, отправится в Париж для заключения сделки уже сегодня вечером. Сообщается, что сумма сделки составит 45 миллионов евро, а ещё пять миллионов будут выплачены позже в виде бонусов. Медицинский осмотр Брэдли в новом коллективе запланирован на 31 августа.

Баркола провёл 47 матчей за «Лион» с 2021 года, записав на свой счёт семь голов и 12 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Брэдли Баркола
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ЛИОН ПСЖ
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