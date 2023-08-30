«ПСЖ» и «Лион» согласовали трансфер Баркола

Вингер «Лиона» Брэдли Баркола стал ближе к переходу в «Пари Сен-Жермен».

20-летний игрок давно вознамерился перебраться в ряды парижского гранда, что, впрочем, не подтвердили официальные лица «Лиона». По обновлённым сведениям журналиста Фабриса Хокинса, теперь между клубами достигнута принципиальная договорённость по условиям трансфера француза. Стоимость сделки оценивается более чем в 40 млн евро. Если не произойдёт ничего незапланированного, футболист в скором времени будет представлен в качестве новичка действующих чемпионов Лиги 1.

Брэдли Баркола провёл 47 матчей за «Лион», записав на свой счёт семь голов и 12 результативных передач.