Романо: «Аль-Араби» и «ПСЖ» почти согласовали трансфер Верратти, сам игрок ещё не дал ответ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти может продолжить карьеру в Катаре.

О вероятном переходе итальянца в «Аль-Араби» неоднократно сообщали различные источники. По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 30-летнего игрока действительно не за горами: «ПСЖ» вот-вот примет предложение катарского клуба, переговоры находятся на финальной стадии. Сам Верратти, впрочем, по-прежнему не дал согласие на переход. Представителям «Аль-Араби» ещё предстоит урегулировать некоторые детали контракта хавбека.

Стоимость возможного трансфера, если верить слухам, составляет порядка 50 млн евро.