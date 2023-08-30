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Чемпионат Франции. Лига 1

Романо: «Аль-Араби» и «ПСЖ» почти согласовали трансфер Верратти, сам игрок ещё не дал ответ»

30 Августа 2023 • 21:14 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
01.10 21:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти может продолжить карьеру в Катаре.

О вероятном переходе итальянца в «Аль-Араби» неоднократно сообщали различные источники. По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 30-летнего игрока действительно не за горами: «ПСЖ» вот-вот примет предложение катарского клуба, переговоры находятся на финальной стадии. Сам Верратти, впрочем, по-прежнему не дал согласие на переход. Представителям «Аль-Араби» ещё предстоит урегулировать некоторые детали контракта хавбека.

Стоимость возможного трансфера, если верить слухам, составляет порядка 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Аль-Араби Доха трансферы футбола - лето 2023
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КЛЕРМОН ПСЖ
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