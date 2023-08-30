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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» предложил 45 млн евро за форварда «Лиона»

30 Августа 2023 • 18:55 Комментировать

Форвард «Лиона» Брэдли Баркола в ближайшее время может перебраться в «ПСЖ». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, гранд Лиги 1 направил «ткачам» новое предложение по 20-летнему игроку. «ПСЖ» предлагает за трансфер Баркола 45 миллионов евро гарантированно.

Отмечается, что базовые условия личного контракта с «ПСЖ» Баркола согласовал ещё в июне - футболист хочет перебраться на «Парк де Пренс». «Лион» ответит на предложение из Парижа в скором времени.  

Отметим, что Брэдли Баркола является воспитанником академии «Лиона».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Брэдли Баркола
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