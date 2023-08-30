«ПСЖ» предложил 45 млн евро за форварда «Лиона»

Форвард «Лиона» Брэдли Баркола в ближайшее время может перебраться в «ПСЖ». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, гранд Лиги 1 направил «ткачам» новое предложение по 20-летнему игроку. «ПСЖ» предлагает за трансфер Баркола 45 миллионов евро гарантированно.

Отмечается, что базовые условия личного контракта с «ПСЖ» Баркола согласовал ещё в июне - футболист хочет перебраться на «Парк де Пренс». «Лион» ответит на предложение из Парижа в скором времени.

Отметим, что Брэдли Баркола является воспитанником академии «Лиона».