​«Мы заставили россиян испытывать гордость»: Кузяев вспомнил о чемпионате мира - 2018

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вспомнил о выступлении за сборную России на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

«Это было фантастически. Чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, как мне повезло. У нас был отличный чемпионат мира, и мы заставили россиян испытывать гордость. Это была большая вечеринка по всей стране. Мы играли хорошо и почти дошли до полуфинала, но, к сожалению, проиграли Хорватии по пенальти.

Это останется незабываемым моментом. После турнира меня часто останавливали на улице, чтобы поблагодарить. Это одно из лучших воспоминаний в моей карьере», - сказал Кузяев, чьи слова приводятся на сайте Лиги 1.