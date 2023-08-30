Полузащитник Далер Кузяев объяснил, почему выбрал «Гавр» в летнее трансферное окно.

«Я выбрал «Гавр» по многим причинам. Я хотел играть в крупном чемпионате, а Лига 1 очень конкурентоспособна. Руководители клуба дали понять, что горячо желают моего приезда. Я увидел, что это хорошо структурированный клуб, профессиональный во всех отношениях. Меня впечатлило, как здесь знали мою игру. Меня сразу привлёк этот проект.

Многие были удивлены, что я сменил «Зенит» на «Гавр». Но было и много положительных отзывов, многие поняли моё решение. Я провёл почти 10 лет в чемпионате России, и мне нужен был новый вызов. Я хотел открыть для себя новую страну, новую культуру», - сказал Кузяев, чьи слова приведены на сайте Лиги 1.