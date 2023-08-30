​Тренер «ПСЖ» Энрике говорил Верратти, что он никогда не будет играть в его команде

Летом «ПСЖ» возглавил испанский тренер Луис Энрике. На страницах издания Le Parisien был опубликован материал о методах работы этого специалиста. В нём говорится, что в парижском клубе впечатлены тем, какой авторитет излучает Энрике, и как он без колебаний честно доносит до футболистов свои мысли.

Так, например, Луис Энрике говорил полузащитнику Марко Верратти о том, что он никогда не будет играть в его команде из-за известных излишеств в его образе жизни. Итальянский футболист, как известно, в ближайшее время может перебраться из «ПСЖ» в катарский «Аль-Араби».

В трёх стартовых турах Лиги 1 «ПСЖ» набрал пять очков.