«ПСЖ» продаёт Верратти за 50 миллионов евро - известен новый клуб итальянца

Итальянский полузащитник Марко Вератти близок к уходу из «ПСЖ» и переходу в чемпионат Катара. Новым местом работы звездного опорника станет «Аль-Араби».

По сообщениям журналиста Николо Скиры, руководство катарского клуба согласовало с парижанами трансфер футболиста. За переход полузащитника «Аль-Араби» выплатит парижанам 50 миллионов евро. Самому Верратти катарский клуб предлагает выгодный контракт на три года.

Марко выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 40 миллионов евро.