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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» продаёт Верратти за 50 миллионов евро - известен новый клуб итальянца

30 Августа 2023 • 10:50 Комментировать

Итальянский полузащитник Марко Вератти близок к уходу из «ПСЖ»  и переходу в чемпионат Катара. Новым местом работы звездного опорника станет «Аль-Араби».

По сообщениям журналиста Николо Скиры, руководство катарского клуба согласовало с парижанами трансфер футболиста. За переход полузащитника «Аль-Араби» выплатит парижанам 50 миллионов евро. Самому Верратти катарский клуб предлагает выгодный контракт на три года.

Марко выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Аль-Араби Доха трансферы футбола - лето 2023
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