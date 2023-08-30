Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти перейдёт в «Аль-Араби».

Уход итальянского футболиста почти неизбежен – хавбек не видит себя в команде Луиса Энрике, докладывает инсайдер Фабрис Хокинс. Катарский «Аль-Араби» предложил за Верратти около 45 млн евро, и «ПСЖ» устраивают такие условия. Трансфер будет оформлен в скором времени.

За 12 лет выступлений в цветах парижского гранда Марко Верратти провёл 416 матчей, отметившись 11 забитыми голами и 61 результативной передачей. В стартовавшем сезоне итальянец ни разу не появился в заявке «ПСЖ». В числе претендентов на него также значились «Галатасарай» и «Аль-Хиляль».