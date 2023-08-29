В «Лионе» высказались о переговорах с «ПСЖ» по Баркола

Акционер Джон Текстор рассказал о возможном переходе вингера Брэдли Баркола в «Пари Сен-Жермен».

Парижский гранд начал активную работу над подписанием 20-летнего игрока в заключительные дни трансферного окна.

«Баркола привлекает интерес, впереди последние дни трансферного периода. Я разговаривал с Брэдли, и он не просил продать его. Переговоры с «ПСЖ» ведутся, но на данный момент наши требования не удовлетворены», – цитирует L'Equipe предпринимателя.

Брэдли Баркола оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро, однако «Лион» требует за игрока значительно более внушительную сумму.