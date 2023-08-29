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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» начал усиленную работу над трансфером Баркола

29 Августа 2023 • 23:01 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
03.09 21:45

«Пари Сен-Жермен» намерен укрепить атаку футболистом «Лиона» Брэдли Баркола

Действующие чемпионы Лиги 1 рассчитывали договориться по трансферу Рандаля Коло-Муани, прежде чем заниматься переходом Баркола, однако «Айнтрахт» не идёт на уступки в переговорах по форварду сборной Франции. Как утверждает журналист Лоик Танзи, теперь «ПСЖ» сосредоточил усилия на подписании 20-летнего вингера «Лиона». В ближайшее время между клубами пройдут переговоры.

По некоторым данным, Брэдли Баркола уже сообщил руководству «Лиона» о намерении перейти в «ПСЖ» этим летом. Боссы «Олимпика» оценивают молодого футболиста в 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани Брэдли Баркола
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ЛИОН ПСЖ
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