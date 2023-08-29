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Чемпионат Франции. Лига 1

​У Анри спросили о возможном выступлении Мбаппе на Олимпиаде

29 Августа 2023 • 16:26 Комментировать

Тьерри Анри был назначен тренером молодёжной сборной Франции. Следующим летом под его руководством команда Франции выступит на футбольном турнире домашней Олимпиады.

На пресс-конференции Анри получил вопрос о том, может ли на Олимпиаде выступить звёздный Килиан Мбаппе. Ранее форвард говорил о желании сыграть на олимпийском турнире.

«Было бы здорово. Но, к сожалению, я пока ничего не могу сказать. Олимпийские игры во Франции – историческое событие. Я рад, что они пройдут здесь, но сейчас я думаю о других матчах», - сказал Анри.

Отметим, что на олимпийский футбольный турнир каждая сборная может заявить троих игроков старше 23 лет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная Сборная Франции Тьерри Анри Килиан Мбаппе Олимпийская сборная Франции
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