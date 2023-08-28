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Чемпионат Франции. Лига 1

​Верратти и «Аль-Араби»: переговоры продолжаются

28 Августа 2023 • 19:52 Комментировать

Трансфер полузащитника Марко Верратти из «ПСЖ» в «Аль-Араби» ещё не был согласован, вопреки информации, которая появилась в прессе. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, после того, как «Аль-Араби» сделал предложение, переговорный процесс продолжается. Переговоры ведутся как в формате «клуб-клуб», так и в формате «клуб-футболист».

В сезоне 2023/2024 Верратти на футбольное поле не выходил. Действующий контракт итальянца с грандом Лиги 1 рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает Верратти в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Аль-Араби Доха трансферы футбола - лето 2023
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