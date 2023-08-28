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Чемпионат Франции. Лига 1

Мавуба: «Меня удивляет, что Месси постоянно наезжает на «ПСЖ»

28 Августа 2023 • 10:26 Комментировать

Бывший французский игрок Рио Мавуба высказался об аргентинском форварде Лионеле Месси, который летом перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» на правах свободного агента.

«Почти в каждом интервью мы наблюдаем за тем, как Месси наезжает на «ПСЖ». Меня это очень удивляет. Даже если он не хотел переходить туда, ему стоит помнить, что парижане были единственным клубом, который дал ему шанс после ухода из «Барселоны», - передает слова Мавуба Telefoot.

В составе «ПСЖ» Лионель два раза становился чемпионом Франции. О трансфере Месси в «Интер Майами» было объявлено в июле. Он подписал контракт до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Рио Мавуба
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