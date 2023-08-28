Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» планирует заменить Теате на Матипа слухи

28 Августа 2023 • 00:56 Комментировать
Ренн
2:2
Гавр
окончен

Руководство французского «Ренна» готовится к трансферу игрока из топ-клуба Английской премьер-лиги.

На фоне новостей об уходе Артюра Теате в «РБ Лейпциг», клуб Лиги 1 уже имеет план по замене игрока бельгийской сборной. После неудачи с подписанием игрока «Бенфики» Морато в «Ренне» переключили внимание на Жоэля Матипа из «Ливерпуля». Сообщается, что камерунец будет одной из главных целей французского коллектива на концовку летнего трансферного окна.

Напомним, что Жоэль Матип был выставлен на трансфер ещё весной текущего года. Камерунец выступает за «мерсисайдцев» с 2016 года, выиграв в составе английского гранда все возможные титулы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего защитника в 12 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ренн Жоэль Матип Артюр Теате трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лорьян Лорьян
Лилль Лилль
4
1
4.40 4.40 1.74
Видео
27.08.23 в 21:00
Нант Нант
Монако Монако
Видео
27.08.23 в 21:00
ПСЖ ПСЖ
Ланс Ланс
Видео
27.08.23 в 21:00
Марсель Марсель
Брест Брест
Видео
Окончен
Ницца Ницца
Лион Лион
0
0
2.48 3.40 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Августа
00:56 · Франция. Лига 1
«Ренн» планирует заменить Теате на Матипа слухи
27 Августа
23:42 · Франция. Лига 1
«Ницца» снова сыграла вничью, «Лион» набрал первое очко
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Монако» и «Фулхэм» обсуждают трансфер Адарабиойо
20:17 · Франция. Лига 1
Кузяев признан лучшим в «Гавре» по вовлечённости в ударные комбинации
20:06 · Франция. Лига 1
Быстрые голы помогли «Лорьяну» разгромить «Лилль»
19:25 · Германия. Бундеслига
​«ПСЖ» предложил 80 млн евро за форварда из Бундеслиги
18:25 · Франция. Лига 1
Игрок «Монако» установил любопытный рекорд Лиги 1
18:08 · Франция. Лига 1
«Реймс», «Мец» и «Страсбург» отпраздновали победы
17:39 · Франция. Лига 1
Мбаппе поучаствовал в 300 голах за «ПСЖ» во всех турнирах
17:14 · Германия. Бундеслига
​«ПСЖ» хочет закрыть трансфер Коло-Муани в ближайшие дни
15:56 · Франция. Лига 1
Кузяев помог «Гавру» отыграться с 0:2 в матче с «Ренном»
15:10 · Франция. Лига 1
​Салихова оценила переход Кузяева в «Гавр»
13:58 · Франция. Лига 1
Кузяев - в стартовом составе «Гавра» на матч с «Ренном»
13:51 · Франция. Лига 1
«Ренн» - «Гавр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
13:47 · Испания. Ла Лига
​Игрок «ПСЖ» оскорбил «Барселону» на тренировке, реагируя на фразу Мбаппе
Все новости
Рекомендуем