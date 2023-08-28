Руководство французского «Ренна» готовится к трансферу игрока из топ-клуба Английской премьер-лиги.

На фоне новостей об уходе Артюра Теате в «РБ Лейпциг», клуб Лиги 1 уже имеет план по замене игрока бельгийской сборной. После неудачи с подписанием игрока «Бенфики» Морато в «Ренне» переключили внимание на Жоэля Матипа из «Ливерпуля». Сообщается, что камерунец будет одной из главных целей французского коллектива на концовку летнего трансферного окна.

Напомним, что Жоэль Матип был выставлен на трансфер ещё весной текущего года. Камерунец выступает за «мерсисайдцев» с 2016 года, выиграв в составе английского гранда все возможные титулы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего защитника в 12 миллионов евро.