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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» снова сыграла вничью, «Лион» набрал первое очко

27 Августа 2023 • 23:42 Комментировать
Ницца
0:0
Лион
окончен

«Ницца» с «Лионом» не радуют своих болельщиков на старте сезона. Первые свели оба матча вничью, «ткачи» - вовсе проиграли. Вот и сегодня гостевая команда выглядела намного слабее противника. К сожалению, реальной остроты не создали ни те, ни другие. В основном в завершении атак шли подачи, но они не стали голевыми.

Ничья 0:0, «Ницца» набрала третье очко в сезоне, ее соперник - первое.

Протокол игры  
Ницца0:0Лион
Булка МарцинАталь Юсеф 90' (Лотомба Жордан ( 90') Тодибо Жан-КлерДанте БонфимБар МельвенСансон МорганНдайишимийе Юссуф  32'Тюрам Кефрен 84' (Будауи Хишем ( 84') Лаборд Гаэтан 69' (Буанани Бадредин ( 69') Моффи Теремас 90' (Гессан Эванн ( 90') Диоп Софьян 83' (Браими Билаль ( 83')
Запасные: Бульхенди ТеддиБелахяне РедаАмрауи АюбРосарио Пабло
Риу РемиКумбеди Саэль  90'Чалета-Цар Дуе  90'Диоманде СиналиТальяфико Николас  90'Толиссо КорентенМэйтленд-Найлс Эйнсли 71' (Альверо Скелли ( 71'  90') Шерки Райан 90' (Эль-Аруш Мохамед ( 90') Какере МаксансБаркола БредлиСарр Амин 71' (Кадевере Тино ( 71')
Запасные: Мата КлинтонО'Брайан ДжекПатуйе МатьеМилагрес ЭнрикеЛепнан ЙоаннДжеффиньо
27 августа. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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