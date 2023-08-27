«Ницца» снова сыграла вничью, «Лион» набрал первое очко

«Ницца» с «Лионом» не радуют своих болельщиков на старте сезона. Первые свели оба матча вничью, «ткачи» - вовсе проиграли. Вот и сегодня гостевая команда выглядела намного слабее противника. К сожалению, реальной остроты не создали ни те, ни другие. В основном в завершении атак шли подачи, но они не стали голевыми.

Ничья 0:0, «Ницца» набрала третье очко в сезоне, ее соперник - первое.