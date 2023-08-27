«Ницца» снова сыграла вничью, «Лион» набрал первое очко

«Ницца» с «Лионом» не радуют своих болельщиков на старте сезона. Первые свели оба матча вничью, «ткачи» - вовсе проиграли. Вот и сегодня гостевая команда выглядела намного слабее противника. К сожалению, реальной остроты не создали ни те, ни другие. В основном в завершении атак шли подачи, но они не стали голевыми.
Ничья 0:0, «Ницца» набрала третье очко в сезоне, ее соперник - первое.
Протокол игры
Булка Марцин•Аталь Юсеф90' (Лотомба Жордан (90') •Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим•Бар Мельвен•Сансон Морган•Ндайишимийе Юссуф• 32'Тюрам Кефрен84' (Будауи Хишем (84') •Лаборд Гаэтан69' (Буанани Бадредин (69') •Моффи Теремас90' (Гессан Эванн (90') •Диоп Софьян83' (Браими Билаль (83')
Запасные: Бульхенди Тедди•Белахяне Реда•Амрауи Аюб•Росарио Пабло
Риу Реми•Кумбеди Саэль• 90'Чалета-Цар Дуе• 90'Диоманде Синали•Тальяфико Николас• 90'Толиссо Корентен•Мэйтленд-Найлс Эйнсли71' (Альверо Скелли (71') • 90'Шерки Райан90' (Эль-Аруш Мохамед (90') •Какере Максанс•Баркола Бредли•Сарр Амин71' (Кадевере Тино (71')
27 августа. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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