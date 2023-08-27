Быстрые голы помогли «Лорьяну» разгромить «Лилль»

Матч «Лорьян» - «Лилль» в третьем туре Лиги 1 получился результативным. Хозяева забили два гола за минуту в самом дебюте и отдали мяч «догам», а сами фолами срывали почти все перспективные атаки противника. На 55-й минуте Джонатан Дэвид вернул интригу в этой схватке, но еще один голевой дуплет на экваторе второй половины похоронил интригу - 4:1.

«Лорьян» одержал первую победу в сезоне и с 5 очками делит шестое место, у противника на очко меньше.