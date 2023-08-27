Быстрые голы помогли «Лорьяну» разгромить «Лилль»

Матч «Лорьян» - «Лилль» в третьем туре Лиги 1 получился результативным. Хозяева забили два гола за минуту в самом дебюте и отдали мяч «догам», а сами фолами срывали почти все перспективные атаки противника. На 55-й минуте Джонатан Дэвид вернул интригу в этой схватке, но еще один голевой дуплет на экваторе второй половины похоронил интригу - 4:1.
«Лорьян» одержал первую победу в сезоне и с 5 очками делит шестое место, у противника на очко меньше.
Протокол игры
|(1:0) Абергель Лоран9'
|(2:0) Понсо Жульен10'
|55'Дэвид Джонатан (2:1)
|(3:1) Февр Ромен62'
|(4:1) Ле Гофф Венсан67'
Мвого Ивон•Менди Формоз III•Лапорт Жульен•Тальби Монтассар•Калюлю Гедеон•Ле Гофф Венсан•Абергель Лоран•Понсо Жульен59' (Макенго Жан-Виктор (59') •Февр Ромен76' (Мугиша Джоэл (76') •Пабло Пажис 49'59' (Ле Бри Тео (59') •Дукуре Сирине 57'59' (Крупи Эли Джуниор (59')
Шевалье Люка•Сантос Тиаго•Йоро Лени• 15'Диаките Бафоде• 27'Исмаили Гонсалвес84' (Гудмундссон Габриэль (84') •Андре Бенжамин• 51'Мирамон Игнасио39' (Гомес Анхель (39') •Жегрова Эдон76' (Кавалейру Иван (76') •Языджи Юсуф• 87'Харальдссон Хакон-Арнар40' (Кабелла Реми (40') •Дэвид Джонатан
27 августа. Стадион "Стад де Мустуар".
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