Игрок «Монако» установил любопытный рекорд Лиги 1

Результативно сложился матч третьего тура французского чемпионата Лиги 1 на стадионе «Божуар» в Нанте. Местные «канарейки» сыграли с «Монако», и монегаскам удалось уйти от поражения за пять минут до конца игры благодаря вышедшему на замену Майрону Боаду, который забил свой восьмой мяч в высшей лиге французского футбола.

Что любопытно - все свои восемь голов он забил на выезде, и ни разу не отличался у себя дома, в Монако. Боаду - первый игрок в истории французского чемпионата, который так много забил на выезде, без того, чтобы хотя бы единожды забить дома. В следующем туре «Монако» примет дома «Ланс».