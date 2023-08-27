«Реймс», «Мец» и «Страсбург» отпраздновали победы

В чемпионате Франции подошли к концу некоторые матчи третьего тура. Тедди Теума оформил дубль и помог «Реймсу» одолеть «Монпелье» на выезде (3:1). Первую викторию, и также на выезде одержал «Мец». Гол Жоржа Микаутадзе на 69-й минуте позволил переиграть «Клермон» - 1:0. После ничейного первого тайма «Страсбург» все же дважды поразил ворота «Тулузы» (2:0).