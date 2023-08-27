«Реймс», «Мец» и «Страсбург» отпраздновали победы

В чемпионате Франции подошли к концу некоторые матчи третьего тура. Тедди Теума оформил дубль и помог «Реймсу» одолеть «Монпелье» на выезде (3:1). Первую викторию, и также на выезде одержал «Мец». Гол Жоржа Микаутадзе на 69-й минуте позволил переиграть «Клермон» - 1:0. После ничейного первого тайма «Страсбург» все же дважды поразил ворота «Тулузы» (2:0).
Протокол игры
|8'Абдельамид Юнис (0:1)
|41'Теума Тедди (0:2)
|(1:2) Аль-Тамари Мусса45'
|56'Теума Тедди (1:3)
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае•Жюльен Кристофер59' (Омерагич Бечир (59') •Куяте Кики•Силла Иссиага•Ферри Жордан87' (Фаяд Халил (87') •Шотар Жорис 63'74' (Леруа Лео (74') •Норден Арно74' (Хазри Вахби (74') •Саванье Тежи•Аль-Тамари Мусса•Адамс Акор
Диуф Йеванн•Фоке Томас• 72'Агбаду Эммануэль•Абдельамид Юнис•Уилсон-Эсбранд Джош89' (Хадра Реда (89') •Матусива Азор•Теума Тедди73' (Атангана-Эдоа Валентин (73') •Ито Дзюня•Манетси Маршал•Накамура Кейто65' (Дарами Мохаммед (65') •Дьяките Умар89' (Де Смет Тибо (89')
27 августа. Стадион "Стад де ля Моссон".
Протокол игры
|(1:0) Эмега Эмануэль 52'
|(2:0) Беллегард Жан-Рикнер 89'
Селс Матц • Перрен Люка • Ньямси Жерзино • Абакар Силла • Гильберт Фредерик • Дукуре Исмаэль 90' ( Сеная Марвин ( 90') • Деминге Джесси 43' 65' ( Сиссоко Ибраима ( 65') • Делен Тома 90' ( Гамейро Кевин ( 90') • Диарра Хабиб 90' ( Прчич Саньин ( 90') • Эмега Эмануэль 78' ( Мотиба Лебо ( 78') • Беллегард Жан-Рикнер
Запасные: Беллаароуч Алаа • Баква Дилан • Angelo Borges • Соу Саиду
Рестес Гийом • Деслер Миккел 82' ( Диарра Мусса ( 82') • Коста Логан • Николайсен Расмус • Суасо Габриэль • 54'Генро Денис 69' ( Магри Франк ( 69') • Шмидт Никлас 69' ( Кассерес Кристиан ( 69') • Сьерро Венсан 82' ( Хелаберт Сесар ( 82') • Абухляль Закария • Даллинга Тийс • 68'Беграуи Янис 54' ( Шаиби Фарес ( 54' ) 81'
Запасные: Домингес Алекс • Бангре Мамади • Каманзи Уоррен • Руо Антони
27 августа. Стадион "де ла Мейно".
Протокол игры
|69' Микаутадзе Жорж (0:1)
Диао Мори • Сейду Алиду • Ожье Флоран 79' ( Конате Шейк ( 79') • Пельмар Анди • Зеффан Мехди 79' ( Бутубба Биляль ( 79') • Гоналон Максим • Гастьен Йоан • Вивальдо Боргес до Сантос Нето • Чам Мухаммед 58' 90' ( Бела Жереми ( 90') • Андрич Комнен 68' ( Киэ Грежон ( 68') • Аллевина Джим 68' ( Маурер Айман ( 68')
Запасные: Кейта Хабиб • Маньен Йоанн • Армугом Йоэль • Ндиайе Массамба
Укиджа Александр • Колин Максим 11' ( Куао Коффи ( 11') • Траоре Исмаэль • Канде Фали • Юдоль Матьё • Жан-Жак Данле • Н'Дорам Кевин • Камара Ламин • Элисор Симон 71' ( Маига Хабиб ( 71') • Микаутадзе Жорж 86' ( Сане Ибу ( 86') • Сабали Шейх 83' 86' ( Joseph Nduquidi ( 86')
Запасные: Атта Артур • Жан Н'Гессан • Диалло Папе • Сане Садибу • Диш Гийом
27 августа. Стадион "Габриэль Монтпье".
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