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Чемпионат Франции. Лига 1

«Реймс», «Мец» и «Страсбург» отпраздновали победы

27 Августа 2023 • 18:08 Комментировать
Монпелье
1:3
Реймс
окончен

В чемпионате Франции подошли к концу некоторые матчи третьего тура. Тедди Теума оформил дубль и помог «Реймсу» одолеть «Монпелье» на выезде (3:1). Первую викторию, и также на выезде одержал «Мец». Гол Жоржа Микаутадзе на 69-й минуте позволил переиграть «Клермон» - 1:0. После ничейного первого тайма «Страсбург» все же дважды поразил ворота «Тулузы» (2:0).

Протокол игры  
Монпелье1:3Реймс
  8'Абдельамид Юнис (0:1)
  41'Теума Тедди (0:2)
(1:2) Аль-Тамари Мусса45'  
  56'Теума Тедди (1:3)
Лекомт БенжаменСако ФалаеЖюльен Кристофер 59' (Омерагич Бечир ( 59') Куяте КикиСилла ИссиагаФерри Жордан 87' (Фаяд Халил ( 87') Шотар Жорис  63' 74' (Леруа Лео ( 74') Норден Арно 74' (Хазри Вахби ( 74') Саванье ТежиАль-Тамари МуссаАдамс Акор
Запасные: Тшато ЭнзоЭстев МаксимСахо МамадуДелайе СашаБерто Димитри
Диуф ЙеваннФоке Томас  72'Агбаду ЭммануэльАбдельамид ЮнисУилсон-Эсбранд Джош 89' (Хадра Реда ( 89') Матусива АзорТеума Тедди 73' (Атангана-Эдоа Валентин ( 73') Ито ДзюняМанетси МаршалНакамура Кейто 65' (Дарами Мохаммед ( 65') Дьяките Умар 89' (Де Смет Тибо ( 89')
Запасные: Салама АминОкуму ДжозефОльеро АлександрMamadou DiakhonДумбия Камори
27 августа. Стадион "Стад де ля Моссон".
Протокол игры 
Страсбург2:0Тулуза
(1:0) Эмега Эмануэль 52'  
(2:0) Беллегард Жан-Рикнер 89'  
Селс Матц  Перрен Люка  Ньямси Жерзино  Абакар Силла  Гильберт Фредерик  Дукуре Исмаэль   90' (Сеная Марвин (   90' Деминге Джесси   43'   65' (Сиссоко Ибраима (   65' Делен Тома   90' (Гамейро Кевин (   90' Диарра Хабиб   90' (Прчич Саньин (   90' Эмега Эмануэль   78' (Мотиба Лебо (   78' Беллегард Жан-Рикнер
Запасные: Беллаароуч Алаа  Баква Дилан  Angelo Borges  Соу Саиду
Рестес Гийом  Деслер Миккел   82' (Диарра Мусса (   82' Коста Логан  Николайсен Расмус  Суасо Габриэль   54'  Генро Денис   69' (Магри Франк (   69' Шмидт Никлас   69' (Кассерес Кристиан (   69' Сьерро Венсан   82' (Хелаберт Сесар (   82' Абухляль Закария  Даллинга Тийс   68'  Беграуи Янис   54' (Шаиби Фарес (   54'   81')
Запасные: Домингес Алекс  Бангре Мамади  Каманзи Уоррен  Руо Антони
 27 августа. Стадион "де ла Мейно".
Протокол игры 
Клермон0:1Мец
  69' Микаутадзе Жорж (0:1)
Диао Мори  Сейду Алиду  Ожье Флоран   79' (Конате Шейк (   79' Пельмар Анди  Зеффан Мехди   79' (Бутубба Биляль (   79' Гоналон Максим  Гастьен Йоан  Вивальдо Боргес до Сантос Нето  Чам Мухаммед   58'   90' (Бела Жереми (   90' Андрич Комнен   68' (Киэ Грежон (   68' Аллевина Джим   68' (Маурер Айман (   68')
Запасные: Кейта Хабиб  Маньен Йоанн  Армугом Йоэль  Ндиайе Массамба
Укиджа Александр  Колин Максим   11' (Куао Коффи (   11' Траоре Исмаэль  Канде Фали  Юдоль Матьё  Жан-Жак Данле  Н'Дорам Кевин  Камара Ламин  Элисор Симон   71' (Маига Хабиб (   71' Микаутадзе Жорж   86' (Сане Ибу (   86' Сабали Шейх   83'   86' (Joseph Nduquidi (   86')
Запасные: Атта Артур  Жан Н'Гессан  Диалло Папе  Сане Садибу  Диш Гийом
 27 августа. Стадион "Габриэль Монтпье".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реймс Страсбург Мец
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