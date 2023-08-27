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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе поучаствовал в 300 голах за «ПСЖ» во всех турнирах

27 Августа 2023 • 17:39 Комментировать
ПСЖ
3:1
Ланс
окончен

В матче третьего тура французского чемпионата «ПСЖ» расправился с одним из главных потенциальных конкурентов - «Лансом». Два мяча в этой игре забил Килиан Мбаппе, который отметил круглую цифру - поучаствовал в 300 голах за «ПСЖ» во всех турнирах, начиная с 2017 года, когда он перебрался в столичный клуб из «Монако». Эти 300 голевых действий распределились так - 214 голов и 86 голевых передач.

В следующем туре французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» предстоит сразиться с другим принципиальным соперником - «Лионом». Это случится третьего сентября, «ПСЖ» придется сыграть в гостевых условиях. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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