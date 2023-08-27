Мбаппе поучаствовал в 300 голах за «ПСЖ» во всех турнирах

В матче третьего тура французского чемпионата «ПСЖ» расправился с одним из главных потенциальных конкурентов - «Лансом». Два мяча в этой игре забил Килиан Мбаппе, который отметил круглую цифру - поучаствовал в 300 голах за «ПСЖ» во всех турнирах, начиная с 2017 года, когда он перебрался в столичный клуб из «Монако». Эти 300 голевых действий распределились так - 214 голов и 86 голевых передач.

В следующем туре французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» предстоит сразиться с другим принципиальным соперником - «Лионом». Это случится третьего сентября, «ПСЖ» придется сыграть в гостевых условиях.