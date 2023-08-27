Кузяев помог «Гавру» отыграться с 0:2 в матче с «Ренном»

«Ренн» и «Гавр» продолжают результативно играть на старте сезона. В третьем туре Лиги 1 хозяева быстро повели, но рано поверили в успех. Людовик Блас подхватил мяч, продвинулся у линии штрафной и метко пробил. В середине первого тайма хороший удар со штрафного, голкипер гостей парировал в нижнем углу, а Кристофер Ву добавил мяч в сетку - 2:0. Интрига вернулась перед перерывом, Набиль Алиуи головой замкнул навес с фланга. Самуэль Грандсир подвел гостей, оставив их вдесятером на полчаса. Но даже в меньшинстве «Гавр» отыгрался. Алиуи подхватил мяч, обыграл опекуна и закрутил в дальнюю девятку - 2:2.

«Ренн» с 5 очками подвинул «ПСЖ» с четвертого места, соперник (2) делит 11-ю строчку. Далер Кузяев провел на поле 84 минуты.