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Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев помог «Гавру» отыграться с 0:2 в матче с «Ренном»

27 Августа 2023 • 15:56 Комментировать
Ренн
2:2
Гавр
окончен

«Ренн» и «Гавр» продолжают результативно играть на старте сезона. В третьем туре Лиги 1 хозяева быстро повели, но рано поверили в успех. Людовик Блас подхватил мяч, продвинулся у линии штрафной и метко пробил. В середине первого тайма хороший удар со штрафного, голкипер гостей парировал в нижнем углу, а Кристофер Ву добавил мяч в сетку - 2:0. Интрига вернулась перед перерывом, Набиль Алиуи головой замкнул навес с фланга. Самуэль Грандсир подвел гостей, оставив их вдесятером на полчаса. Но даже в меньшинстве «Гавр» отыгрался. Алиуи подхватил мяч, обыграл опекуна и закрутил в дальнюю девятку  - 2:2.

«Ренн» с 5 очками подвинул «ПСЖ» с четвертого места, соперник (2) делит 11-ю строчку. Далер Кузяев провел на поле 84 минуты.

Протокол игры  
Ренн2:2Гавр
(1:0) Блас Людовик10'  
(2:0) Ву Кристофер24'  
  40'Алиуи Набиль (2:1)
  70'Алиуи Набиль (2:2)
Манданда СтивАссиньон ЛоренсВу КристоферТеате АртурТрюффер Адриен 64' (Белосьян Женуэль ( 64') Буриго Бенжамен 80' (Дуэ Дезире ( 80') Матич Неманья  75'Ле Фе ЭнцоБлас ЛюдовикМюинга Арно 80' (Салах Ибрагим ( 80') Гуйри Амин
Запасные: Галлон ГотьеТэт ФлавьенДжауаб МохаммедДуэ ГелаЛамбур МатисСантамария Батист
Десма АртурСальмье Йоанн 90' (Эль-Хаджам Уалид ( 90') Санганте АрунаЛьорис ГотьеОпери КристоферТуре АбдулайеКечта Яссин 90' (Мбемба Нолан ( 90') Него Лоик 73' (Сабби Эммануэль ( 73') Кузяев Далер 85' (Н'диайе Рассул ( 85') Грандсир Самуэль  45'  62'Алиуи Набиль 74' (Логбо Энди ( 74')
Запасные: Горжелен МатьёЮте-Кинкуэ ЭтьеннДжуджу АнтуанСумаре Исса
27 августа. Стадион "Роазон Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Гавр Далер Кузяев
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