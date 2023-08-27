Кузяев помог «Гавру» отыграться с 0:2 в матче с «Ренном»

«Ренн» и «Гавр» продолжают результативно играть на старте сезона. В третьем туре Лиги 1 хозяева быстро повели, но рано поверили в успех. Людовик Блас подхватил мяч, продвинулся у линии штрафной и метко пробил. В середине первого тайма хороший удар со штрафного, голкипер гостей парировал в нижнем углу, а Кристофер Ву добавил мяч в сетку - 2:0. Интрига вернулась перед перерывом, Набиль Алиуи головой замкнул навес с фланга. Самуэль Грандсир подвел гостей, оставив их вдесятером на полчаса. Но даже в меньшинстве «Гавр» отыгрался. Алиуи подхватил мяч, обыграл опекуна и закрутил в дальнюю девятку - 2:2.
«Ренн» с 5 очками подвинул «ПСЖ» с четвертого места, соперник (2) делит 11-ю строчку. Далер Кузяев провел на поле 84 минуты.
Протокол игры
|(1:0) Блас Людовик10'
|(2:0) Ву Кристофер24'
|40'Алиуи Набиль (2:1)
|70'Алиуи Набиль (2:2)
Манданда Стив•Ассиньон Лоренс•Ву Кристофер•Теате Артур•Трюффер Адриен64' (Белосьян Женуэль (64') •Буриго Бенжамен80' (Дуэ Дезире (80') •Матич Неманья• 75'Ле Фе Энцо•Блас Людовик•Мюинга Арно80' (Салах Ибрагим (80') •Гуйри Амин
Десма Артур•Сальмье Йоанн90' (Эль-Хаджам Уалид (90') •Санганте Аруна•Льорис Готье•Опери Кристофер•Туре Абдулайе•Кечта Яссин90' (Мбемба Нолан (90') •Него Лоик73' (Сабби Эммануэль (73') •Кузяев Далер85' (Н'диайе Рассул (85') •Грандсир Самуэль 45'• 62'Алиуи Набиль74' (Логбо Энди (74')
27 августа. Стадион "Роазон Парк".
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