​Салихова оценила переход Кузяева в «Гавр»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о полузащитнике Далере Кузяеве. У Заремы спросили, стоило ли футболисту покидать Россию, учитывая информацию о том, что в «Гавре» Кузяев будет зарабатывать примерно 350 тысяч евро в год.

«Может, у него мечта была поиграть в Европе. Кузяев поиграл за сборную, выиграл с «Зенитом» всё что можно, заработал достаточно. Теперь почему бы не попробовать себя в другом чемпионате? Наоборот, это похвально, я считаю», - сказала Салихова, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Салихова отметила, что если перевести зарплату Кузяева в рубли, то получается не такая уже и маленькая сумма.

Напомним, что Далер Кузяев уже успел отметиться дебютным голом в составе «Гавра». Полузащитнику в матче против «Бреста» удался красивый удар в верхний угол со средней дистанции.