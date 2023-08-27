Кузяев - в стартовом составе «Гавра» на матч с «Ренном»

Российский полузащитник Далер Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на поединок третьего тура чемпионата Франции против «Ренна». Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

«Гавр»: Десма, Него, Салмье, Санганте, Опери, Льорис, Кешта, Туре, Кузяев, Грансир, Алиуи.

После двух туров «Гавр» набрал одно очко и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

Далер перешел в «Гавр» этим летом на правах свободного агента. 30-летний полузащитник подписал с французским клубом двухлетнее трудовое соглашение.