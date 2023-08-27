Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев - в стартовом составе «Гавра» на матч с «Ренном»

27 Августа 2023 • 13:58 Комментировать

Российский полузащитник Далер Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на поединок третьего тура чемпионата Франции против «Ренна». Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

«Гавр»: Десма, Него, Салмье, Санганте, Опери, Льорис, Кешта, Туре, Кузяев, Грансир, Алиуи.

После двух туров «Гавр» набрал одно очко и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

Далер перешел в «Гавр» этим летом на правах свободного агента. 30-летний полузащитник подписал с французским клубом двухлетнее трудовое соглашение.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ренн Гавр Далер Кузяев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
81 мин
Ренн Ренн
Гавр Гавр
2
2
1.52 4.50 6.60
Видео
27.08.23 в 16:00
Монпелье Монпелье
Реймс Реймс
2.49 3.50 2.90
Видео
27.08.23 в 16:00
Страсбург Страсбург
Тулуза Тулуза
1.92 4.10 3.80
Видео
27.08.23 в 16:00
Клермон Клермон
Мец Мец
1.92 3.90 3.95
Видео
27.08.23 в 18:05
Лорьян Лорьян
Лилль Лилль
4.40 4.40 1.74
Видео
27.08.23 в 21:00
Нант Нант
Монако Монако
Видео
27.08.23 в 21:00
ПСЖ ПСЖ
Ланс Ланс
Видео
27.08.23 в 21:00
Марсель Марсель
Брест Брест
Видео
27.08.23 в 21:45
Ницца Ницца
Лион Лион
2.48 3.40 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
15:10 · Франция. Лига 1
​Салихова оценила переход Кузяева в «Гавр»
13:58 · Франция. Лига 1
Кузяев - в стартовом составе «Гавра» на матч с «Ренном»
13:51 · Франция. Лига 1
«Ренн» - «Гавр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
13:47 · Испания. Ла Лига
​Игрок «ПСЖ» оскорбил «Барселону» на тренировке, реагируя на фразу Мбаппе
13:33 · Италия. Серия А
Гендузи переходит в топ-клуб Серии А
12:13 · Франция. Лига 1
Фанаты «ПСЖ» - о Месси: «Наконец-то избавились от грубияна» 2
12:07 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» и «Аль-Араби» согласовали трансфер Верратти
10:17 · Франция. Лига 1
Фанаты «ПСЖ» овациями встретили Мбаппе
09:05 · Англия. Премьер-лига
Дракслер отказался от перехода в лондонский клуб слухи
08:36 · Франция. Лига 1
«Наконец-то избавились»: фанаты «ПСЖ» вывесили баннер о Неймаре
08:29 · Франция. Лига 1
Экс-президент Франции Саркози: «Я счастлив, что Мбаппе остался в «ПСЖ»
02:48 · Франция. Лига 1
Ренн - Гавр: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:52 · Франция. Лига 1
Угарте: «Мбаппе – лучший футболист в мире»
01:29 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Мбаппе и Дембеле – важные игроки, но побеждает вся команда»
00:58 · Испания. Ла Лига
Доннарумма: «Мбаппе точно останется в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем