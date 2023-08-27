«Ренн» - «Гавр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2

В рамках третьего тура чемпионата Франции по футболу «Ренн» играет с «Гавром».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ренн - Гавр
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Протокол игры
|(1:0) Блас Людовик10'
|(2:0) Ву Кристофер24'
|40'Алиуи Набиль (2:1)
|70'Алиуи Набиль (2:2)
Десма Артур•Сальмье Йоанн•Санганте Аруна•Льорис Готье•Опери Кристофер•Туре Абдулайе•Кечта Яссин•Него Лоик73' (Сабби Эммануэль (73') •Кузяев Далер•Грандсир Самуэль 45'• 62'Алиуи Набиль74' (Логбо Энди (74')
27 августа. Стадион "Роазон Парк".
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