Фанаты «ПСЖ» - о Месси: «Наконец-то избавились от грубияна»

Фанаты «ПСЖ» вывесили баннер, в котором критически высказались о бывшем нападающем команды Лионеле Месси. Полотно было растянуто перед домашним стадионом нового клуба аргентинца – «Интер Майами».

Надпись на баннере гласит: «Месси. Наконец-то избавились от грубияна». Ранее полотно такой же надписью болельщики посвятили бразильцу Неймару, уехавшему в Саудовскую Аравию.

Напомним, что Лионель выступал за парижскую команду с 2021 по 2023 год. Летом он покинул коллектив на правах свободного агента и перешел в «Интер Майами». Нападающий подписал с клубом МЛС контракт до конца 2025 года. В девяти матчах за команду Месси забил 11 голов.