«ПСЖ» и «Аль-Араби» согласовали трансфер Верратти

«ПСЖ» достиг соглашения с «Аль-Араби» по трансферу полузащитника Марко Верратти. По информации от журналиста Санти Уны, между клубами уже есть полное соглашение о сумме компенсации. Ранее «ПСЖ» требовал за итальянца около 80 миллионов евро.

«Аль-Араби» уверен, что в ближайшее время договорится с самим футболистом об условиях личного контракта. Напомним, ранее Верратти хотел подписать «Аль-Ахли» Джидда, который так и не достиг договорённости с «ПСЖ» по сумме компенсации.

Верратти не входит в планы главного тренера парижан Луиса Энрике. Руководство «ПСЖ» открыто к продаже полузащитника, который выступает за клуб с 2012 года.