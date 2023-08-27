Фанаты «ПСЖ» овациями встретили Мбаппе

Фанаты «ПСЖ» овациями и кричалками отреагировали на возвращение нападающего Килиана Мбаппе в основной состав команды. 24-летний форвард с первых минут вышел на матч третьего тура Лиги 1 против «Ланса» (3:1).

В прошедшей встрече звездный нападающий записал себе в актив два забитых мяча. Это были 150-й и 151-й голы Мбаппе в составе парижской команды.

Килиан решил остаться в Париже, несмотря на слухи о возможном трансфере в мадридский «Реал». При этом нападающий не продлил контракт с клубом, который истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе сыграл две встречи и забил три мяча.