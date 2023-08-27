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Чемпионат Франции. Лига 1

«Наконец-то избавились»: фанаты «ПСЖ» вывесили баннер о Неймаре

27 Августа 2023 • 08:36 Комментировать

26 августа прошел поединок третьего тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» на своем домашнем стадионе принимал «Ланс». Хозяева отпраздновали победу со счетом 3:1.

По ходу встречи болельщики парижской команды вывесили на трибунах баннер, посвященный уходу бразильского нападающего Неймара. На полотне было написано: «Неймар: наконец-то избавились от грубияна».

Напомним, что недавно было объявлено о трансфере 31-летнего бразильца в саудовский клуб «Аль-Хиляль». В составе «ПСЖ» Неймар выступал с 2017 года и выиграл с командой 12 трофеев.

В прошлом сезоне Лиги 1 форвард провел 20 поединков, записав на свой счет 13 забитых мячей и 11 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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