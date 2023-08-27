«Наконец-то избавились»: фанаты «ПСЖ» вывесили баннер о Неймаре

26 августа прошел поединок третьего тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» на своем домашнем стадионе принимал «Ланс». Хозяева отпраздновали победу со счетом 3:1.

По ходу встречи болельщики парижской команды вывесили на трибунах баннер, посвященный уходу бразильского нападающего Неймара. На полотне было написано: «Неймар: наконец-то избавились от грубияна».

Напомним, что недавно было объявлено о трансфере 31-летнего бразильца в саудовский клуб «Аль-Хиляль». В составе «ПСЖ» Неймар выступал с 2017 года и выиграл с командой 12 трофеев.

В прошлом сезоне Лиги 1 форвард провел 20 поединков, записав на свой счет 13 забитых мячей и 11 голевых передач.