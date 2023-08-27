Экс-президент Франции Саркози: «Я счастлив, что Мбаппе остался в «ПСЖ»

Экс-президент Франции Николя Саркози отреагировал на решение нападающего Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ» на сезон-2023/2024.

«Я счастлив, что Мбаппе остался в Париже. Это отличное решение для него, клуба и сборной. Аль-Хелаифи хорошо работает с «ПСЖ». Думаю, вскоре он более подробно расскажет об этой ситуации», - передает слова Саркози Le Parisien.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказывается подписывать новый контракт с парижским грандом. Его действующее соглашение истекает летом следующего года.

24-летний нападающий играет за «ПСЖ» с лета 2018 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.