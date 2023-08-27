Угарте: «Мбаппе – лучший футболист в мире»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте рассказал, что думает об игре Килиана Мбаппе.

Дубль французского форварда помог парижскому гранду обыграть в родных стенах «Ланс» – 3:1. Ещё один мяч на свой счёт записал Марко Асенсио. Эта победа стала первой для команды Луиса Энрике в текущем розыгрыше Лиги 1.

«Килиан Мбаппе – лучший футболист в мире. Он каждый день поражает меня своими качествами», – заявил в послематчевом интервью французским СМИ Угарте, перешедший в «ПСЖ» из лиссабонского «Спортинга» в нынешнее трансферное окно за 60 млн евро.

В активе Килиана Мбаппе три забитых гола в двух матчах стартовавшей кампании.