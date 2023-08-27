Луис Энрике: «Мбаппе и Дембеле – важные игроки, но побеждает вся команда»

Наставник «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу над «Лансом».

Парижский коллектив впервые смог победить под руководством испанского специалиста. Встреча третьего тура Лиги 1 завершилась победой действующих чемпионов со счётом 3:1, а голами отметились Марко Асенсио и Килиан Мбаппе. Француз записал себе в актив дубль.

«Всем тренерам нужны игроки высочайшего уровня, как Мбаппе и Дембеле, но победы добываются не только благодаря им. Победить нам сегодня также помогли Асенсио, Витинья, Заир-Эмери, Маркиньос, Шкриньяр, Данилу, Люка Эрнандес и все остальные. Мы – команда, все игроки важны», – заявил в послематчевом интервью Энрике.