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Чемпионат Франции. Лига 1

Асенсио высказался о Мбаппе и Дембеле

27 Августа 2023 • 00:39 Комментировать
ПСЖ
3:1
Ланс
окончен

Вингер «Пари Сен-Жермен» Марко Асенсио рассказал, что думает о своих товарищах по атаке.

Звёздное трио помогло парижанам одержать первую победу в новом розыгрыше Лиги 1 – со счётом 3:1 был повержен «Ланс». Асенсио отметился одним забитым мячом, а Килиан Мбаппе – двумя.

«Килиан и Усман – два важнейших игрока для «ПСЖ», – делится мыслями испанец. – Они способны делать разницу на поле. Мы отлично ладим, и нам, надеюсь, удастся продолжить в том же духе в дальнейшем», – сказал в послематчевом интервью Canal+ Асенсио, перебравшийся в «ПСЖ» из мадридского «Реала» перед началом текущего сезона в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Асенсио Килиан Мбаппе Усман Дембеле
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