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Чемпионат Франции. Лига 1

Дубль Мбаппе позволил «ПСЖ» одолеть «Ланс»

27 Августа 2023 • 00:00 Комментировать
ПСЖ
3:1
Ланс
окончен

«ПСЖ» и «Ланс», фавориты прошлого сезона, очень слабо стартовали в новом чемпионате Франции, набрав три очка на двоих. В центральном матче третьего тура парижане наконец-то победили. Усман Дембеле продемонстрировал сыгранность с Килианом Мбаппе, эта парочка создала несколько моментов, и самый дорогой игрок мира в падении через себя едва не открыл счет - защитник оказался на ленточке.  На 45-й минуте чемпионы повели, в контратаке Марко Асенсио от линии штрафной метко пробил в левую часть ворот. Сразу после перерыва примерно с той же дистанции здорово атаковал Килиан Мбаппе и удвоил счет. Перед финальным свистком он же отличился снова, уже от 11-метровой отметки - 3:0. Гости напоследок забили-таки гол престижа - 3:1.

«ПСЖ» набрал пять очков и поднялся на четвертое место.

Протокол игры  
ПСЖ3:1Ланс
(1:0) Асенсио Марко45'  
(2:0) Мбаппе Килиан52'  
(3:0) Мбаппе Килиан90'  
  90'Гилавоги Морган (3:1)
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосШкриньяр МиланЭрнандес Люка 83' (Данилу Перейра ( 83') Заир-Эмери Уоррен 86' (Солер Карлос ( 86') Угарте МануэльВитинья IIДембеле Усман 80' (Фабиан Руис ( 80') Асенсио МаркоМбаппе Килиан
Запасные: Н'Дур ШерЭкитике УгоГарби ИсмаэльНавас КейлорТенас АрнауКюрзава Левен
Самба БрисГради Жонатан  87'Дансо КевинМедина Факундо  19'Франковски Пшемыслав 46' (Спирингс Стейн ( 46'  79') Мачадо Дейвер  82'Абдул-Самед Салис 46' (Ле Кардинал Жюльен ( 46') Диуф Энди 83' (Коста Давид ( 83') Томассон Адриен 58' (Вахи Элю ( 58') Фюльжени Анжело 74' (Гилавоги Морган ( 74') Сотока Флориан  42'
Запасные: Айдара МассадиоСишуба АяндаХусанов АбдукодирЛека Жан-Луи
26 августа. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс ПСЖ Килиан Мбаппе
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