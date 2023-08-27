Дубль Мбаппе позволил «ПСЖ» одолеть «Ланс»

«ПСЖ» и «Ланс», фавориты прошлого сезона, очень слабо стартовали в новом чемпионате Франции, набрав три очка на двоих. В центральном матче третьего тура парижане наконец-то победили. Усман Дембеле продемонстрировал сыгранность с Килианом Мбаппе, эта парочка создала несколько моментов, и самый дорогой игрок мира в падении через себя едва не открыл счет - защитник оказался на ленточке. На 45-й минуте чемпионы повели, в контратаке Марко Асенсио от линии штрафной метко пробил в левую часть ворот. Сразу после перерыва примерно с той же дистанции здорово атаковал Килиан Мбаппе и удвоил счет. Перед финальным свистком он же отличился снова, уже от 11-метровой отметки - 3:0. Гости напоследок забили-таки гол престижа - 3:1.

«ПСЖ» набрал пять очков и поднялся на четвертое место.