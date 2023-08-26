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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» настиг «Монако» на вершине, забив два мяча в ворота «Бреста»

26 Августа 2023 • 22:00 Комментировать
Марсель
2:0
Брест
окончен

Не знающие горечи поражений на старте сезона «Марсель» и «Брест» бились за право оказаться на вершине таблицы по итогам матча третьего тура Лиги 1. Шансель Мбемба забил головой уже на четвертой минуте, и этот успех позволил хозяевам играть по счету и порой отдавать инициативу противнику. Следующий опасный момент был создан через тайм, но Пьер-Эмерик Обамеянг не попал в створ. В середине второй 45-минутки «Марсель» снял все вопросы о победителе, Исмаила Сарр добил мяч в сетку после подачи.

«Марсель» настиг «Монако» на вершине, у «Бреста» на одно очко меньше.

Протокол игры  
Марсель2:0Брест
(1:0) МБемба Шансель4'  
(2:0) Сарр Исмаила65'  
Лопес ПауКлосс ЖонатанЖиго СамуэльМБемба ШансельЛоди РенанСарр Исмаила 81' (Гендузи Маттео ( 81') Ронжье ВалентинВерету ЖорданАрит Амин 49' (Муге Франсуа ( 49') Ндиайе Ильман 65' (Оливейра Витор ( 65') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Туре СулейманУнаи АззединСогло ЭмранНадир БилалБалерди ЛеонардоБланко Рубен
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданБрассье ЛилианЛоко БрэдлиКамара Махди 75' (Перейра-Лаже Матиаш ( 75') Лис-Мелу ПьеррМаньетти Уго 61' (Мартен Жонас ( 61') Дель Кастильо Ромен 90' (Мбок Хианга ( 90') Мунье Стив 62' (Сатриано Мартин ( 62'  74') Ле Дуарон Жереми 75' (Дембеле Карамоко Кадер ( 75')
Запасные: Кудерт ГрегуарКамблан АксельЭрей КристофДари Ашраф
26 августа. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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