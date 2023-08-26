«Марсель» настиг «Монако» на вершине, забив два мяча в ворота «Бреста»

Не знающие горечи поражений на старте сезона «Марсель» и «Брест» бились за право оказаться на вершине таблицы по итогам матча третьего тура Лиги 1. Шансель Мбемба забил головой уже на четвертой минуте, и этот успех позволил хозяевам играть по счету и порой отдавать инициативу противнику. Следующий опасный момент был создан через тайм, но Пьер-Эмерик Обамеянг не попал в створ. В середине второй 45-минутки «Марсель» снял все вопросы о победителе, Исмаила Сарр добил мяч в сетку после подачи.

«Марсель» настиг «Монако» на вершине, у «Бреста» на одно очко меньше.