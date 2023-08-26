«Марсель» настиг «Монако» на вершине, забив два мяча в ворота «Бреста»

Не знающие горечи поражений на старте сезона «Марсель» и «Брест» бились за право оказаться на вершине таблицы по итогам матча третьего тура Лиги 1. Шансель Мбемба забил головой уже на четвертой минуте, и этот успех позволил хозяевам играть по счету и порой отдавать инициативу противнику. Следующий опасный момент был создан через тайм, но Пьер-Эмерик Обамеянг не попал в створ. В середине второй 45-минутки «Марсель» снял все вопросы о победителе, Исмаила Сарр добил мяч в сетку после подачи.
«Марсель» настиг «Монако» на вершине, у «Бреста» на одно очко меньше.
Протокол игры
|(1:0) МБемба Шансель4'
|(2:0) Сарр Исмаила65'
Лопес Пау•Клосс Жонатан•Жиго Самуэль•МБемба Шансель•Лоди Ренан•Сарр Исмаила81' (Гендузи Маттео (81') •Ронжье Валентин•Верету Жордан•Арит Амин49' (Муге Франсуа (49') •Ндиайе Ильман65' (Оливейра Витор (65') •Обамеянг Пьер-Эмерик
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Брассье Лилиан•Локо Брэдли•Камара Махди75' (Перейра-Лаже Матиаш (75') •Лис-Мелу Пьерр•Маньетти Уго61' (Мартен Жонас (61') •Дель Кастильо Ромен90' (Мбок Хианга (90') •Мунье Стив62' (Сатриано Мартин (62') • 74'Ле Дуарон Жереми75' (Дембеле Карамоко Кадер (75')
Запасные: Кудерт Грегуар•Камблан Аксель•Эрей Кристоф•Дари Ашраф
26 августа. Стадион "Велодром" (Марсель).
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