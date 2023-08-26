Фанаты «ПСЖ» не планируют выступать против Мбаппе

Активные фанаты «ПСЖ» не планируют каких-либо акций протеста против форварда Килиана Мбаппе. В субботу 24-летний футболист впервые выйдет на поле «Парк де Пренс» в сезоне 2023/2024. Первую домашнюю игру Лиги 1 против «Клермона» Мбаппе пропускал – его отстраняли из-за отказа продлевать контракт.

Как сообщает L’Equipe, фанаты «ПСЖ» не собираются выступать против Мбаппе. Они надеются, что футболист продлит трудовое соглашение с клубом.

Стоит напомнить, что в своё время поклонники «ПСЖ» выступали против Неймара, когда бразилец стремился покинуть клуб.

Матч «ПСЖ» - «Ланс» стартует в 22:00. Не пропустите текстовую трансляцию.

​Мбаппе принял решение по будущему