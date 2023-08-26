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Чемпионат Франции. Лига 1

Фанаты «ПСЖ» не планируют выступать против Мбаппе

26 Августа 2023 • 15:39 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
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Через 5 ч. 56 мин.

Активные фанаты «ПСЖ» не планируют каких-либо акций протеста против форварда Килиана Мбаппе. В субботу 24-летний футболист впервые выйдет на поле «Парк де Пренс» в сезоне 2023/2024. Первую домашнюю игру Лиги 1 против «Клермона» Мбаппе пропускал – его отстраняли из-за отказа продлевать контракт.

Как сообщает L’Equipe, фанаты «ПСЖ» не собираются выступать против Мбаппе. Они надеются, что футболист продлит трудовое соглашение с клубом.

Стоит напомнить, что в своё время поклонники «ПСЖ» выступали против Неймара, когда бразилец стремился покинуть клуб.

Матч «ПСЖ» - «Ланс» стартует в 22:00. Не пропустите текстовую трансляцию.

​Мбаппе принял решение по будущему

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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