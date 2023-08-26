Мбаппе останется в «ПСЖ», но не продлит контракт

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не покинет свою команду в это трансферное окно. По информации от Diario AS, парижане согласились оставить лучшего бомбардира в своей истории, даже несмотря на то, что Килиан отказывается продлевать контракт.

Мбаппе чётко дал понять, что следующим летом хочет уйти на правах свободного агента. Несколько недель назад у Килиана был вариант с переездом в Саудовскую Аравию на один год, за который футболист получил бы 700 миллионов евро. Француз в итоге отказался от трансфера.

Ранее ходили слухи, что Мбаппе хочет перебраться в мадридский «Реал» следующим летом на правах свободного агента.