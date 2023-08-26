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Мбаппе останется в «ПСЖ», но не продлит контракт

26 Августа 2023 • 14:43 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
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Через 6 ч. 25 мин.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не покинет свою команду в это трансферное окно. По информации от Diario AS, парижане согласились оставить лучшего бомбардира в своей истории, даже несмотря на то, что Килиан отказывается продлевать контракт.

Мбаппе чётко дал понять, что следующим летом хочет уйти на правах свободного агента. Несколько недель назад у Килиана был вариант с переездом в Саудовскую Аравию на один год, за который футболист получил бы 700 миллионов евро. Француз в итоге отказался от трансфера.

Ранее ходили слухи, что Мбаппе хочет перебраться в мадридский «Реал» следующим летом на правах свободного агента.

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ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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