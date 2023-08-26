Ротен: «ПСЖ» ошибся, продлив контракт с Верратти»

Экс-футболист сборной Франции Жером Ротен критически высказался в адрес полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

«Этот игрок не заслужил новый контракт. Клуб совершил ошибку, продлив с ним соглашение. Теперь «ПСЖ» предстоит исправить эту оплошность, вынудив его уйти. Зачем держать в команде футболиста, который играет 60% матчей и устает к 60-й минуте. Он любитель вечеринок, курит и выпивает. Это вредит имиджу клуба. Верратти уже не изменит своего поведения», - передает слова Жерома RMC Sport.

30-летний итальянец выступает за парижский гранд с 2012 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.