Звезда «ПСЖ» может перейти в «Галатасарай»

Итальянский топ-полузащитник Марко Верратти, права на которого принадлежат «ПСЖ», имеет вариант продолжения карьеры в турецком чемпионате. Заинтересованность в услугах 30-летнего футболиста проявляет стамбульский «Галатасарай», об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Помимо предложения из Турции, у Верратти есть варианты продолжения карьеры в чемпионатах Саудовской Аравии и Катара.

Марко связан контрактными обязательствами с парижским грандом до конца июня 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне итальянец сыграл 38 матчей и сделал одну голевую передачу.