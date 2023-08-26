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Чемпионат Франции. Лига 1

Звезда «ПСЖ» может перейти в «Галатасарай»

26 Августа 2023 • 10:20 Комментировать

Итальянский топ-полузащитник Марко Верратти, права на которого принадлежат «ПСЖ», имеет вариант продолжения карьеры в турецком чемпионате. Заинтересованность в услугах 30-летнего футболиста проявляет стамбульский «Галатасарай», об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Помимо предложения из Турции, у Верратти есть варианты продолжения карьеры в чемпионатах Саудовской Аравии и Катара.

Марко связан контрактными обязательствами с парижским грандом до конца июня 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне итальянец сыграл 38 матчей и сделал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Марко Верратти трансферы футбола - лето 2023
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