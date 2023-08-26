Будущее полузащитника Марко Верратти в «Пари Сен-Жермен» остаётся неясным.

30-летний игрок не попадает в заявку парижан на матчи текущего сезона. По некоторым данным, хавбек останется в клубе, однако, как утверждает L'Equipe, уход итальянца по-прежнему возможен. Рулевой «ПСЖ» Луис Энрике не в восторге от Верратти, при этом лидер команды Килиан Мбаппе хотел бы, чтобы тот остался.

Основным претендентом на Марко Верратти считается «Аль-Араби». Также интерес к футболисту приписывался «Аль-Ахли» и «Аль-Хилялю».

В конце прошлого года Верратти заключил новое соглашение с «ПСЖ», рассчитанное до конца сезона-2025/26.