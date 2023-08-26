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Мбаппе против ухода Верратти из «ПСЖ», Луис Энрике – за слухи

26 Августа 2023 • 03:20 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
27.08 21:00

Будущее полузащитника Марко Верратти в «Пари Сен-Жермен» остаётся неясным.

30-летний игрок не попадает в заявку парижан на матчи текущего сезона. По некоторым данным, хавбек останется в клубе, однако, как утверждает L'Equipe, уход итальянца по-прежнему возможен. Рулевой «ПСЖ» Луис Энрике не в восторге от Верратти, при этом лидер команды Килиан Мбаппе хотел бы, чтобы тот остался.

Основным претендентом на Марко Верратти считается «Аль-Араби». Также интерес к футболисту приписывался «Аль-Ахли» и «Аль-Хилялю».

В конце прошлого года Верратти заключил новое соглашение с «ПСЖ», рассчитанное до конца сезона-2025/26.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Марко Верратти Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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