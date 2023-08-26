Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти не поможет команде в предстоящей встрече с «Лансом».

30-летний футболист пропустил два первых матча команды в новом розыгрыше Лиги 1 – оба раза итальянца не было даже в заявке. Как сообщает Le Parisien, в поединке против «Ланса», который состоится в субботу, хавбека вновь не будет даже на скамейке запасных.

Марко Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012. На его счету 416 матчей за столичный коллектив.

Если верить слухам, игрок может переехать в Саудовскую Аравию до закрытия летнего трансферного окна. Впрочем, по последним данным СМИ, Верратти всё же останется в Париже.