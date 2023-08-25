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Чемпионат Франции. Лига 1

Шесть голов и жёлтая карточка Головина: «Монако» отыгрался с 1:3 против «Нанта»

25 Августа 2023 • 23:55 Комментировать
Нант
3:3
Монако
окончен

«Монако» и «Нант» сошлись в рамках чемпионата Франции. Матч третьего тура Лиги 1 состоялся 25 августа на стадионе «Божуар».

Протокол игры  
Нант3:3Монако
(1:0) Мохамед Мостафа5'  
(2:0) Кастеллетто Жан-Шарль15'  
  27'Минамино Такуми (2:1)
(3:1) Мохамед Мостафа48'  
  59'Бен-Йеддер Виссам (3:2)
  85'Боаду Мирон (3:3)
Дескамп РемиПьер-Габриэль РонаэльПаллуа НиколяКастеллетто Жан-Шарль  7'Коко МаркусЧиривелья ПедроДуглас Гомес 69' (Ганаго Игнатиус ( 69') Мерлин Квентин 81' (Молле Флоран ( 81') Саймон Мозес 69' (Сиссоко Мусса ( 69') Мохамед Мостафа 81' (Хаджам Жауэн ( 81') Бамба Абдул-Кадер 60' (Мутуссами Самуэль ( 60'  65')
Запасные: Аппюа СтредерМепийу БастьенПетрич ДенисДьяк ЛаминМаркус Аленсар
Кён ФилиппСинго Вилфред  9'Закария ДенисМагасса Сунгуту 85' (Боаду Мирон ( 85') Скардовелли Вандерсон 74' (Дьятта Крепен ( 74') Кайо ЭнрикеФофана ЮссуфКамара МохамедМинамино ТакумиГоловин Александр  54'Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Якобс ИсмаилМаецки РадославЭфекеле МаламинМарипан ГильермоЛьенар ЯннМатазо ЭлиоМатсима Крислен
25 августа. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

На матч третьего тура «Монако» вышел в ранге лидера Лиги 1. Только монегаски и «Брест» сумели выиграть оба матча на старте сезона, а разница мячей у атакующей банды Ади Хюттера была куда лучше. В соперниках «Нант», который начал сезон ужасно – оба матча проиграл, забил всего раз, рухнул в зону стыков. Естественно, Александр Головин (по традиции вышедший в стартовом составе) и компания намерены были продолжить победную серию в игре против «Нанта».

Намерены были продолжит победную серию, но уже на старте матча столкнулись с проблемами. Всего четыре минуты прошло, как Симон запутал каскадом финтов Закарию и получил-таки по ногам в штрафной площади. Рефери моментально указал на «точку», а Мохамед мастерски исполнил пенальти. Без нервов пробил форвард «Нанта», покатив в левый от себя угол. Кен же остался стоять на месте – 1:0.

Прошло ещё 10 минут и положение «Монако» усугубилось. Аугусто от угла поля навесил аккурат на точку пенальти, а там мягко выпрыгнул Кастелетто и кивнул в самый угол – 2:0. «Нант» за дебют матча против «Монако» забил больше, чем за два тура до этого. Монегаски же всё больше утверждаются в статусе самой весёлой команды. Футболисты Хюттера при 0:2 рук не опустили побежали вперёд, в атаке устранять погрешности обороны.

Вернуться в игру получилось довольно быстро: Кайо Энрике подобрал мяч после неудачного удара Головина и мягко навесил с фланга. Минамино продавил защитника, пробив точно в правый угол – 2:1. Показалось, что близок камбэк «Монако», но на старте второго тайма вновь подвела оборона, зевнувшая простенькую атаку «Нанта».

Симон разогнался по левому флангу, подключил ещё дальше Мерлена, который стрельнул к дальнему краю вратарской площади. Мохамед там оказался в полном одиночестве, далее спокойно пробив в угол ворот – 3:1. Нашёлся у «Монако» ответ и на это. И опять сработал не лучший удар. В этот раз приложился Фофана, мяч срикошетил направо, где сориентировался Бен-Йеддер. Капитан «Монако» набежал и точно пробил – 3:2.

Со всей мощи навалились гости, заставляя летать Дешама. Реми дважды отразил удары Минамино из центра штрафной площади, забрал удар Кайо метров с шести, но всё-таки не уберёг команду от третьего гола. Фофана на точке пенальти замкнул кросс Диатта, смачно пульнув в перекладину. Первым на добивание успел Боаду, с двух метров дославший мяч в сетку – 3:3. Настоящий триллер! Ярчайший матч предъявили нам команды, в итоге не выявив победителя.

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