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Верратти не покинет «ПСЖ» слухи

25 Августа 2023 • 22:27 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
27.08 21:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти вряд ли покинет клуб в летнее трансферное окно.

Интерес к итальянскому игроку проявляли различные клубы, представляющие чемпионат Саудовской Аравии, также в числе претендентов фигурировали мадридский «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». По данным журналиста Бенжамена Куареса, 30-летний хавбек не покинет «ПСЖ» до завершения трансферного периода. Ни один из клубов так и не добился прогресса в переговорах по игроку.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Марко Верратти в 45 млн евро. Контракт футболиста с парижанами рассчитан до 2026 года.

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ПСЖ Марко Верратти трансферы футбола - лето 2023
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