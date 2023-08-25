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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Нантом»

25 Августа 2023 • 21:37 Комментировать
Нант
2:1
Монако
1 4.80 X 3.95 2 1.70
1-й тайм

Сегодня, 25 августа, «Монако» на выезде сыграет с «Нантом» в матче третьего тура чемпионата Франции.

27-летний российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет с первых минут в предстоящей игре против «Нанта».

Полностью состав монегасков выглядит следующим образом: Кён (вр), Синго, Захария, Магасса, Скардовелли, Кайо, Фофана, Камара, Минамино, Головин, Бен-Йеддер.

Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой онлайн трансляции на портале LiveResult.

Отметим, в текущем сезоне Головин принял участие в двух матчах Лиги 1, в которых получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Нант Александр Головин
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