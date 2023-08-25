​Мбаппе принял решение по будущему

Нападающий Килиан Мбаппе принял решение по своему будущему. Сезон 2023/2024 футболист проведёт в «ПСЖ». Об этом сообщает благотворительная организация Un Sourire Pour Camille, ссылаясь на источники, которые очень близки к Мбаппе.

На страничке организации появилось фото Мбаппе с ребёнком. В подписи, помимо инсайда, выражается радость от того, что звёздный форвард останется в Париже.

Стоит сказать, что слухи активно связывали Килиана Мбаппе с «Реалом». Действующий контракт нападающего в Париже рассчитан до конца июня 2024 года.

Ближайший матч Лиги 1 «ПСЖ» проведёт в субботу, 26 августа, - против «Ланса».

Раскрыта тайная договорённость между Мбаппе и «ПСЖ»