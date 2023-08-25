​Баркола сообщил о желании уйти из «Лиона» - он хочет в «ПСЖ»

Нападающий Брэдли Баркола сообщил тренеру и руководителям «Лиона» о своём желании покинуть клуб. Об этом в социальных сетях рассказывает известный журналист Фабрис Хокинс.

Отмечается, что 20-летний Баркола хочет перебраться в «ПСЖ». Впрочем, соглашения между этими клубами до сих пор нет.

Брэдли Баркола является воспитанником академии «Лиона». За первую команду он провёл 46 матчей, в которых забил семь голов и отдал 12 результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt считают, что Брэдли Баркола стоит 18 миллионов евро.